شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير: خلع الزوج المسافر اغتيال له والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة آمنة نصير، المفكرة وأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، إن خلع الزوج المسافر تطبيق خاطيء ولا بد أن يتم بضوابط شرعية، مشيرة إلى أن هناك بعض السيدات عندما يُسافر الزوج وتوافق على سفره للعمل وبمجرد سفره ترفع دعوة للخلع منه، واصفة هذا العمل بـ«الاغتيال».
وأضافت «نصير»، خلال لقائها مع الإعلامية هند فرحات، في برنامج «يومين وبس»، المذاع على قناة «المحور»، أنها ترفض هذا النوع من الانفصال عن الزوج والذي يعد اغتيالًا للزوج وغدر به، ولا بد من الأخذ بحسن النوايا ويمكن أن تنصلح الحياة بينهما ويمكن مراجعة النفس والعودة للوئام بينهما والسعادة الزوجية، مشيرة إلى أن التسرع في رفع قضية الخلع من الزوجة تهور منها.
وأوضحت المفكرة وأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، أنه لا بد من مراجعة الزوجة لزوجها بالمراسلات أولا قبل الدخول في قضية الخلع وعدم التسرع في رفع الدعوة لأنه يعتبر فك رقبة للزوجة لتعسف بعض الأزواج مع زوجاتهن، ولكن علينا أن نُحسن التطبيق خاصة في الشريعة الإسلامية في باب الأسرة لأنها اختلفت واهتزت كثيرًا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر آمنة نصير: خلع الزوج المسافر اغتيال له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.