شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير: خلع الزوج المسافر اغتيال له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة آمنة نصير، المفكرة وأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، إن خلع الزوج المسافر تطبيق خاطيء ولا بد أن يتم بضوابط شرعية، مشيرة إلى أن هناك بعض السيدات عندما يُسافر الزوج وتوافق على سفره للعمل وبمجرد سفره ترفع دعوة للخلع منه، واصفة هذا العمل بـ«الاغتيال».

وأضافت «نصير»، خلال لقائها مع الإعلامية هند فرحات، في برنامج «يومين وبس»، المذاع على قناة «المحور»، أنها ترفض هذا النوع من الانفصال عن الزوج والذي يعد اغتيالًا للزوج وغدر به، ولا بد من الأخذ بحسن النوايا ويمكن أن تنصلح الحياة بينهما ويمكن مراجعة النفس والعودة للوئام بينهما والسعادة الزوجية، مشيرة إلى أن التسرع في رفع قضية الخلع من الزوجة تهور منها.

وأوضحت المفكرة وأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، أنه لا بد من مراجعة الزوجة لزوجها بالمراسلات أولا قبل الدخول في قضية الخلع وعدم التسرع في رفع الدعوة لأنه يعتبر فك رقبة للزوجة لتعسف بعض الأزواج مع زوجاتهن، ولكن علينا أن نُحسن التطبيق خاصة في الشريعة الإسلامية في باب الأسرة لأنها اختلفت واهتزت كثيرًا.