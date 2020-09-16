شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: هنعمل كل شئ جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار فى اللى إحنا بنعمله.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسي: هنعمل كل شئ جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار فى اللى إحنا بنعمله، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفضل الله سبحانه وتعالى هنعمل كل شئ جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار فى اللى احنا بنعمله هيقولوا بيتعمل ازاى؟، بيتعمل بالله أن الله لا يصلح عمل المفدسين واحنا أن شاء الله مصلحين".

السيسي: هنعمل كل شئ جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار فى اللى إحنا بنعمله

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفضل الله سبحانه وتعالى هنعمل كل شئ جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار فى اللى احنا بنعمله هيقولوا بيتعمل ازاى؟، بيتعمل بالله أن الله لا يصلح عمل المفدسين واحنا أن شاء الله مصلحين".

العليا للوفد تقرر خوض انتخابات مجلس النواب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"

أعلن حزب الوفد في بيان رسمي صادر عنه اليوم، استمراره في القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات النواب.

أحمد حسن وزينب لـ النيابة: كنا بنختبر ذكاء بنتنا وبنوثق لحظات طفولتها

قال اليوتيوبر أحمد حسن المتهم بتعريض حياة طفلته للخطر فى تحقيقات النيابة العامة، إنه لم يقصد هو وزوجته ترهيب أو تعريض حياة ابنته للخطر، مشيرا إلى أن الفيديو المتدوال عبارة عن دعابة اب لطفلته ووصلة مزاح، بينما قالت زوجته إن قيامها بتلوين وجهها بالأسود كنوع من اختبار مدى ذكاء الطفلة، مشيرة إلى أنها وزوجها يوثقان لحظات طفولة ابنتهما.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمجلس الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج جولة الإعادة فى مجلس الشيوخ

مظاهرة حب وتأييد من المصريين للرئيس على هاشتاج "السيسى مسيرة عطاء"

أصبح تأييد المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسى، والتأكيد على قدرته على العبور بمصر من عنق الزجاجة، ووضعها فى مصاف الدول الكبرى والمستقرة، مشهدا متكررا كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعى، لا يهدف المصريين به التأكيد على دعم الرئيس السيسي فحسب، ولكنهم يصفعون جماعة الاخوان الإرهابية كل يوم، ويلحقون بهم هزائم متكررة، يؤكدون بها فشل الجماعة الإرهابية فى التحريض على النزول والتظاهر، وزعزعة استقرار الوطن.

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الأحد المقبل

أنجلينا جولي في ضيافةIt’s Show timecbc

تحلّ النجمة العالمية أنجلينا جولي، ضيفة على برنامج It’s Show time الذي تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، في لقاء حصري على قناة cbc، الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

إحنا إن شاء الله مصلحين.. رسائل الرئيس للمصريين من الإسكندرية "إنفوجراف"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة رسائل للشعب المصرى خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بمحافظة الإسكندرية: "اوعى حد يضحك عليكم.. بكلام كذب وجهل.. وأقسم بالله يرقى للخيانة والتآمر.. وأنا بقسم بالله.. ده تآمر.. بتهدوا الدول ليه؟.. مش عاوز تساعد إحنا متشكرين.. بس كمان ابعدوا عننا بشركم.. دى فيها 100 مليون.. عاوزنها تتقاتل وتتخرب.. إحنا بنصلح اللى بقاله سنين متساب.. ومصرين".

انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة بالجيزة من 6 مساء الجمعة ولمدة 15 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام – إسكان الشباب – إسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبيه حتي المنصورية)، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 18/9/2020 حتي الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020 ، وذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

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الرئيس السيسي يتفقد الجامعة المصرية اليابانية فى مدينة برج العرب

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنلوجيا ببرج العرب في الإسكندرية، واستمع الرئيس إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل الأقسام المختلفة داخل الجامعة.

السيسي للمتربصين بمصر: "كفوا ألسنة الكذب والتشكيك.. وخلوا أموالكم للإصلاح"

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القوى المتربصة بمصر والمصريين، داعيًا إياهم بالكف عن التشكيك والكذب.

الرئيس السيسي: عندنا عقول وإرادة شعب عاوز يغير من واقعه لمستقبل أفضل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر تمتلك عقولا وإرادة تريد التغيير من الواقع إلى مستقبل أفضل، مضيفا: "عندنا عقول ناس وإرادة شعب عاوز يغير من واقعه إلى مستقبل أفضل".

مصر للطيران تستأنف غدا رحلاتها الجوية إلى موسكو بمعدل 3 رحلات أسبوعيا

تستأنف شركة مصر للطيران، غذا الخميس، رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا أيام (السبت والثلاثاء والخميس)، وذلك بعد فترة توقف دامت لأشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد وتوقف الرحلات الجوية على مستوي العالم بسبب الجائحة.

طارق شوقى يعلن إجراء اختبار دولى لطلاب الصف الرابع الابتدائى

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفني، إن النظام التعليم الجديد للطلاب بدون امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائى، ويستفيد منه قرابة 8 ملايين طفل، موضحا أنه من المقرر أن يخوض طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان دولي على مستوى العالم، لمعرفة وقياس الاستفادة من الدراسة خلال السنوات السابقة.

السيسى عن قوى الشر: الوجه الحقيقى ليهم "التغيير" .. والخفى "التدمير"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الهدف من تعليقاته خلال افتتاحات المشروعات التنموية، هدفها تثبيت الوعى والفهم لدى المصريين، مضيفا: "علشان يفضلوا الجهد والضغط اللى احنا بنعمله، مش هنقدر نطلع من اللى إحنا فيه غير بكده، غير بان احنا نفضل نشتغل ونضحى".

الصحة: نسبة التعافى والخروج من مستشفيات عزل كورونا قفزت لــ84.6%

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل إلى 84.6 % بعد ارتفاع عدد المتعافين إلى 85745 حالة شفاء.

السيسي للمصريين: "راهنت عليكم وعلى وعيكم ..وقدمت نفسى بالجيش فدا مصر"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن رهانه على المصريين ودعمهم، مضيفا: "قابلتوا التحدى فى 2013 لضياع الدولة المصرية.. سؤال هل أنا ضيعتكم؟، ولا قدمت نفسى بالجيش فدا مصر.. كان عندكم مشاكل فى الطاقة والوقود، خلصت؟ ولا لسه موجودة؟، ولا الكهرباء لسه مبتتقطع، كان عندكم مشاكل مع الإرهابيين قتلونا وقتلوا أولادنا، سيبناهم وضيعناكم ولا ابناءكم ضحوا من أجلها عشان هى تستقر".

السيسى: "مصر بتساعد من 100 سنة.. ودلوقتى رد الجميل إن البعض عاوز يهدمها"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه خلال حديثه لم يقصد الإساءة لأحد.. ومن 100 سنة وأكثر كانت الدولة المصرية ظروفها الاقتصادية أفضل، ولم تنسى أنها تساعد وتتعاون من أجل الخير والبناء.. متابعا: "نرى البعض منهم لما الصورة تغيرت بدل ما مد يد البناء والتعاون، يتم البحث عن هدم مصر.. هد بلد فيها 100 مليون.. بقول للمصريين هو ده رد الجميل؟.. ومصر كلها أيادى طيبة ونواياها طبية.. يبقى رد الجميل أنهم عاوزين يهدونا".