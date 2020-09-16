شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على الثانوية للمكفوفين تشكر المتحدة للخدمات الإعلامية واليوم السابع على تحقيق حلمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الطالبة رودينة سعد الأولى على الثانوية للمكفوفين، تعليقاً على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى لتحقيق أمنيتها، وذلك من خلال مؤسسة ”الخليج 365” لتدريبها عمليا وصقل موهبتها وتأهيلها للعمل الصحفى والإعلامي: "أشكرهم على دعمهم".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى: "أحب أنزل الشارع وأقابل الناس وألخص مشاكلهم في مقالات وأعرضها في الجريدة اللى هشتغل فيها ويكون لى دور وأسلط الضوء على قضايا مطروحة أو مغمورة، وأساعد وأترك أثر في المجتمع، وهو أسمى هدف بالنسبة لى".

من جانبه، علق الإعلامى محمد شردى: إحنا سعداء إننا أول من أبلغك إنك تتدربى مع زميلى العزيز خالد صلاح وزملائنا في الخليج 365، وأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت أن تتبناكى إعلاميا".

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يذكر أنه بعد مشهد محفز وبالغ التأثير طالعته جموع المصريين صباح اليوم، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات التعليمية بالإسكندرية، وحديث الطالبة ردينة سعد من أوائل الثانوية العامة "مكفوفين"، وحديثها عن أمنيتها بالعمل فى الصحافة، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى المبادرة وتحقيق أمنيتها، وذلك من خلال مؤسسة ”الخليج 365” لتدريبها عمليا وصقل موهبتها وتأهيلها للعمل الصحفى والإعلامي.

وأكد المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مؤسسة الخليج 365، برئاسة الأستاذ خالد صلاح، تؤكد انحيازها ودعمها الدائمين لكل المتميزين والموهوبين من أبناء مصر، لا سيما أصحاب القدرات الخاصة ومن يقدمون نماذج مضيئة وملهمة فى التحدى والنجاح رغم المعوقات.

وأضاف صالح، أن المؤسسة تتواصل مع الطالبة ردينة سعد خلال الساعات المقبلة، وتحدد آلية توفير التدريب والتأهيل والممارسة العملية.