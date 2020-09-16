شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة بسبب كسر فى أحد مواسير الصرف بالأوتوستراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة عن حدوث سدد بخط الصرف الصحى الرئيسى قطر 1800 مم وتجمعات مياه كبيرة بطريق الأوتوسراد بمنطقة منشية ناصر؛ نتيجة القاء مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب. وأوضحت الشركة الأمر الذى استوجب معه التنسيق مع شركة مياه الشرب لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى. Advertisements وأشارت الشركة أنه تم الدفع بمعدات الشركة حوالى (30 شفاط - وبدالات محمولة) والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجارى سحب المياه. وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها وأنه جارى الاصلاح فى أسرع وقت ممكن.

اصلاح الخط



شفط المياه



كسر الخط



كسر مياه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة بسبب كسر فى أحد مواسير الصرف بالأوتوستراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.