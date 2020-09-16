شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الطعام يمد يد العون بمساعدات غذائية للأشقاء فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك الطعام المصرى عن إرسال شحنة مساعدات لدولة السودان الشقيقة، وذلك لإغاثة متضررى السيول التى اجتاحت السودان مؤخرا، وتعرضت لها عدد من الولايات السودانية وتسببت فى نزوح كبير، وأضرار فادحة بالممتلكات، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى.

وأكد الدكتور محسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، أنه تم تسليم المساعدات إلى مطار شرق القاهرة الحربى، لإرسالها إلى السودان والتى شملت 25 طن أرز، و5 أطنان دقيق، وذلك لتوزيع هذه المساعدات بشكل عاجل، موضحا أن ما قام به البنك يأتى اتساقا مع ما تقوم به الدولة المصرية من مساندة ودعم الدول الشقيقة والصديقة، فيما تتعرض له من أزمات وكوراث إنسانية تتطلب تكاتف الجميع لاجتياز الدولة المنكوبة لمحنتها، ومحاولة السيطرة على الأضرار الواقعة على مواطنيها.

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يذكر أن بنك الطعام المصرى كان له مساهمة ومشاركة لمساعدة دولة لبنان الشقيقة فيما تعرضت له من كارثة إنسانية كبرى بانفجار مرفأ بيروت، وتم إرسال 10 أطنان من الأرز، و10 أطنان من الدقيق، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، والهلال الأحمر المصري.