شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الجمارك رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة سامى عبد العزيز مدير إدارة الجمرك من ضبط محاوله تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة ركاب طائرة الإماراتية القادمة من الإمارات، اشتبه محمود سعيد جوهر رئيس قسم اللجنة الجمركية، فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول لارتباكه وقصر مده سفره حيث بلغت 3 ايام، وبسؤاله عما إذا كانت يحمل فى حقائبه ما يستحق عنه رسوما جمركية أجاب بالنفي.

وبوضع حقيبته على جهاز الفحص بالأشعة لم يتبين وجود شيء مخالف بها، إلا أنه تلاحظ لسامى عبد العزيز، مدير إدارة الجمرك، أن مظهر الراكب العام وملابسه وخطواته فى وضع غير طبيعى فقام بتكليف لجنة من كل من، أحمد بسيونى، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، ومحمد محمود عمر مأمور الجمرك، وبرئاسة هاشم مصطفى هاشم، مدير الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 31 iPhones مخبأين أسفل ملابس الراكب بلصقهم على جسمه.

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قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مبنى الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض على، إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.