شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى شؤون الحركات الإرهابية يشبه الإخوان بدولة الخوارج الأولى والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، خلال عبر برنامج سكايب، اليوم الأربعاء، على برنامج اليوم، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن الجماعة منذ انشأت وحتى الآن كل هدفها أن تقوم بتدمير الدولة المصرية.
وأضاف محمد كامل، أن منهج جماعة الإخوان المسلمين أختلف فى فترة التسعينات عما قبله مع انتشار الكمبيوتر والإنترنت، فأصبح هناك الآن التجنيد الإلكترونى، وهو استقطاب الأعضاء لها عن طريق المواقع الإلكترونية، وأن أماكن التجنيد الخاصة بالجماعة حتى الآن وما زالت موجودة حتى الآن لكنها تقليدية، هي الجامعات، والمدارس، وبعض المساجد، والتي تنبهت الدولة لها وأخضعت جميع مساجد مصر إلى إشراف وزارة الأوقاف.
كانت هذه تفاصيل خبر باحث فى شؤون الحركات الإرهابية يشبه الإخوان بدولة الخوارج الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.