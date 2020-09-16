شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في باكستان يبحث مع وزير الخارجية تعزيز العلاقات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير خارجية باكستان "شاه محمود قريشي"، اليوم الأربعاء السفير د. طارق دحروج سفير مصر لدى جمهورية باكستان الإسلامية، حيث تم استعراض سُبل تعزيز وتطوير العلاقات المصرية الباكستانية في كافة المجالات.

وقد أعرب وزير الخارجية الباكستاني خلال اللقاء عن تقديره لدور مصر البارز على الصعيدين الإسلامي والدولي، مؤكدًا على رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات.

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بدوره، أطلع السفير المصري وزير خارجية باكستان على رؤية الدولة المصرية لحل الأزمات التي تعصف بالمنطقة، خاصة في ليبيا وسوريا وفلسطين ومنطقة شرق المتوسط، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات الأوضاع في عدد من الملفات والقضايا محل الاهتمام من البلدين.

فيما قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية ثمن دور الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب باعتباره الأزهر مقر تاريخي للتعلم، وسلط الضوء على مساهماتها الهامة في الفقه الإسلامي. كما أكد أهمية مصر كبوابة للسوق الأفريقية.

وأعرب السفير المصري عن امتنانه للدعم الذي قدمه في أداء مهمته. كما تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الهامة.