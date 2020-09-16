شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الأوقاف والتعليم يكرمان الفائزين فى مسابقة رؤية الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيكرمان الفائزين في المسابقة البحثية "رؤية" للفكر المستنير، وإعلان المسابقة السنوية الجديدة، وذلك يوم الاثنين أيضا بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

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كما يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الفائزين في مسابقة الأوقاف والجمهورية الرمضانية لعام 1441هـ – 2020م، وذلك يوم الاثنين المقبل، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

وأعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى أسماء الفائزين مشددة على ضرورة الحضور بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.