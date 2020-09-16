شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى: رسائل الرئيس اليوم تؤكد سير مصر بخطى ثابتة على طريق بناء الإنسان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية اليوم كانت واضحة للجميع، وأنها تقول إن مصر تسير فى الطريق الصحيح، وأنها تسير بخطى ثابتة على طريق بناء الإنسان المصرى وبناء المستقبل.

وأكد رئيس تحرير جريدة الأخبار، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج اليوم، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أنه وفى وسط كل الإنجازات التى تقوم ببنائها الدولة المصرية، ومع كل أنجاز تقوم هذه الجماعة الإرهابية والتي لا تتوقف أبدا عن التشكيك فى أي إنجاز.

وأضاف الكاتب الصحفى خالد ميرى، أنه للأسف الشديد لدى هذه الجماعة الإرهابية وسائل إعلام وما يستخدمونه من وسائل التواصل الاجتماعي، ولديهم دويلة مثل قطر تنفق مليارات الدولارات على هذا الإعلام الأسود، والذى لا يوجد له علاقة بالإعلام، فهو استخدام سيئ لوسائل التواصل والإعلام لمحاولة هدم الدولة المصرية.

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وأشار الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، إلى أن وعى المصريين هو حائط الصد الحقيقى ضد أي محاولات لاختراق الوطن، أو محاولات هدم الوطن، أو المساس بحقوق وحياة الشعب المصرى.

وأوضح ميرى، أن دور الإعلام المصرى منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، دور هام للغاية، فى بناء وعى الإنسان، والتصدي للشائعات التى تطلقها الأبواق الإخوانية عن طريق كشف الحقائق.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية ويرصد الخليج 365 التفاصيل الكاملة للجامعة من حيث البرامج الدراسية والإنشاءات، وتعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذى يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهى جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.