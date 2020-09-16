شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل عام الصين بالإسكندرية: الصين ومصر تدعمان بعضهما البعض لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت جياو لي ينغ، قنصل عام الصين بالاسكندرية ان الصين ومصر تقفان معًا بحزم، وتساعدان وتدعمان بعضهما البعض، في مواجهة التحدي غير المسبوق لفيروس كورونا مما يسلط الضوء على الصداقة العميقة بين الشعبين .

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت لها اليوم على هامش إستقبالها شحنة من المستلزمات الطبية تحتوي على 50 ألف كمامة و200 جهاز ترمومتر، وصلت إلى ميناء الاسكندرية وذلك كهدية من مدينة «كوانزو» بجمهورية الصين الشعبية إلى مواطنى الاسكندرية .

وتأتي هذه الشحنة فى إطار التعاون لمواجهة جائحة كورونا، وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لعلاقة الأخوة بين مقاطعة «كوانزو» والإسكندرية.

وأضافت «جياو لي ينغ» قنصل عام الصين بالإسكندرية، إن وباء كوفيد -19 هو التحدي المشترك الذي يواجه البشرية جمعاء، والوحدة والتعاون هما أقوى أسلحة المجتمع الدولي للتغلب على الوباء.

واكدت«جياو» أن الوضع الآن في مصر أفضل بكثير بعد الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية والجهود الكبيرة التي بذلها الشعب.

وأضافت«نأمل مخلصين أن تساعد هذه المواد من»كوانزو«أصدقائنا في الإسكندرية في المرحلة التالية من الوقاية من الوباء.بعد احتواء وباء COVID-19»

وأشارت قنصل عام الصين إلى ان استئناف العمل والإنتاج بشكل فعال تدريجيًا، عاد بالاقتصاد الصيني إلى النمو في الربع الثاني من هذا العام.

وأوضحت أن استمرار زخم النمو في الصين سيضخ الثقة في الاقتصاد العالمي، ويوفر المزيد من فرص التعاون لمصر ودول أخرى في العالم.

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ولفتت قنصل عام الصين بالاسكندرية إلى أن هذا اليوم العام هو الذكرى العاشرة لعلاقة التأخى بين «كوانزو» والإسكندرية.حيث يجري ميناء «كوانزو» وميناء الإسكندرية اتصالا متواصل سعيا للتعاون، وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق والتآخي بين «كوانزو» والإسكندرية.

واضافت قنصل عام الصين: نحن على استعداد للعمل عن كثب مع الأصدقاء المصريين لزيادة تعزيز التبادلات الودية والتعاون العملي في السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم والسياحة والبحرية والبحوث. ومجالات أخرى خاصة في مكافحة الوباء، للوصول إلى نتائج مثمرة تعود بالفائدة على شعبينا بشكل أفضل.