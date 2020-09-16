شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير والسعيد وزكي» يبحثون مستجدات أول مصنع للوحدات المتحركة للسكك الحديدية والمترو والمونوريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي المهندس يحي زكي رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة النقل لاستعراض آخر المستجدات الخاصة لمشروع أول مصنع للوحدات المتحركة للسكك الحديدية والمترو والمونوريل، حيث يقام المشروع على مساحة ٣٠٠ ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر.

تم مناقشة الجدول الزمني المقترح لبدء الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع للدراسات الاقتصادية وحجم الإنتاج المتوقع من المصنع والخطط الإنتاجية والتسويقية له، حيث يعد المشروع في إطار الشراكة بين كل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والقطاع الخاص بالتعاون مع الشركات العالمية في المجال