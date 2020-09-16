شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: 2.8 مليون ناخب شاركوا بـ«إعادة الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتى جرت للمصريين فى الخارج، يومى الأحد والإثنين 6 و7 سبتمبر، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر الجارى.

وقال «لاشين»، فى مؤتمر صحفى، إن عدد الناخبين المقيدين بجولة الإعادة بلغ 28 مليونًا و217 ألفًا و880 صوتًا، فيما بلغ عدد الحاضرين 2 مليون و884 ألفًا و757 صوتًا، بنسبة مشاركة 10.2%، وبلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة 2 مليون و451 ألفًا و704 أصوات، بنسبة 84.09%، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 433 ألفًا و53 صوتًا، بنسبة 15.01%.

وأضاف أن جولة الإعادة تمت تحت إشراف قضائى كامل، وشملت 52 مرشحًا، على 26 مقعدًا بالنظام الفردى، فى 14 محافظة، وهى: الجيزة والقليوبية وبورسعيد والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أن انتخابات مجلس الشيوخ جرت وفق أعلى معدلات النزاهة والشفافية الدولية، وبضمير من القاضى، وبمتابعة على أعلى مستوى من المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المختلفة، موجهًا الشكر إلى القضاة على ما تحملوه من أعباء فى سبيل إنجاح العملية الانتخابية، ورجال الشرطة، والدبلوماسيين وأعضاء اللجان الفرعية بالمحافظات، وموظفى الهيئة. وأكد «لاشين» أنه تم إعداد إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، من أجل إتمام عملية الإعادة بشكل يليق بمصر.