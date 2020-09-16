شكرا لقرائتكم خبر عن زكي يكشف مساحة مصنع قطارات السكة الحديد في شرق بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان مصنع توطين صناعة السكة الحديد سيقام على مساحة ٣٠٠ ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر.

وأضاف: بحثت مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آخر المستجدات الخاصة لمشروع أول مصنع للوحدات المتحركة للسكك الحديدية والمترو والمونوريل، وقد تم مناقشة الجدول الزمني المقترح لبدء الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع للدراسات الاقتصادية وحجم الإنتاج المتوقع من المصنع والخطط الإنتاجية والتسويقية له، حيث يعد المشروع في إطار الشراكة بين كل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والقطاع الخاص بالتعاون مع الشركات العالمية في المجال.