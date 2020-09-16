شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يشهد تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كنفرانس، بحضور رؤساء المراكز والمدن، وعادل بزاوى، مدير الشؤون القانونية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، انه تم تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم «3 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و7 عقود بمراكز» دسوق، بيلا، الرياض، مطوبس، الحامول«، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أن عدد المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم بلغ 5700 مواطن تم قبول عدد 1085 طلب ورفض 387 طلب لعدم استيفاءهم الشروط الواردة بالقانون، كما تم إرسال عدد 886 طلب للمساحة العسكرية للدراسة، وتم الموافقة منها على 741 طلب ورفض 5 طلبات ومازال 140 طلب تحت الدراسة.

وأضاف المحافظ إن اجمالى عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 611 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وقال محافظ كفرالشيخ أننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

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