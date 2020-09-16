شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: أصبحنا المرتبة 42 في مقياس جودة التعليم على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة المصرية أعلنت على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الدولة أن التعليم وبناء الإنسان والصحة هما محور اهتمام الدولة في المرحلة المقبلة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، عبر مداخلة هاتفية بـ «أخبار TeN» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أنه تم إعلان هذا الحديث في المرحلة الثانية منذ عامين بأن يتم الاستثمار في البشر والتعليم، وبالتالي تحركت جميع أجهزة الدولة بتوجيهات القيادات السياسية، ووجدوا دعما وتشجيعا وإرادة سياسية حقيقة لأن تعود مصر مرة أخرى منارة للعلوم وقبلة لطالبي العلم كما كان الوضع من قبل خمسون عاماً، فالجميع يعلم أن سفراء مصر في الخارج كان هم المعلمون الذين ينقلون العلم إلى بقية الدول الشقيقة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أننا أصبحنا الدولة رقم 42 من أصل 80 دولة في مقياس جودة التعليم على مستوى العالم، مؤكداً أن الدولة أصبح لديها اهتمام الجامعات الحكومية، حيث أن الرئيس السيسي افتتح كلية الطب بجامعة السويس، ومجمع الفنون بجامعة حلوان.