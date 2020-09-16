شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: قدراتنا التكنولوجية لديها استيعاب للإنجازات في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مسألة عمل الشباب بالقرى بأحد الدول الخارجية اليوم أصبحت متاحة مع وسائل الاتصالات الحديثة يمكن لأي شاب أن يلتحق بعمل خارج مصر وهو جالس في منزله، ورأينا ذلك اليوم من هؤلاء الشباب الذين عرضوا تجربتهم.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، عبر مداخلة هاتفية بـ «أخبار TeN» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن المحك الأساسي هو أن يكون لدى الشاب القدرات التقنية والمهارات الشخصية التي تمكنه من المنافسة في سوق العمل الحر، وهذا كان الهدف من مبادرة «مستقبلنا رقمي» التي تتيح من خلالها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التدريب لـ 100 ألف شاب وشابة على مهارات العمل الحر من خلال الإنترنت، بالإضافة إلى التدريب التقني لعلوم البيانات والتسويق الرقمي.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قدراتنا لديها استيعاب للانجازات التي تحدث في مصر، والدليل على هذا أن جميع اختبارات المرحلة الثانوية أجريت في العام الدراسي الماضي على الإنترنت دون شكوى واحدة، رغم زيادة ساعات الذروة.