شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن موعد تنسيق المرحلة الثالثة.. وتلقي الرغبات إلكترونيًا لمدة ٥ أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) من خلال موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 17/9/2020 ولمدة خمسة أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 21/9/2020.

وأشارت الوزارة في بيان لها أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.0

• مواعيد إدخال الرغبات

عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

• يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

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أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.