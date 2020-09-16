شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير: تجميد البويضات للبنت «جائز شرعًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة آمنة نصير، المفكرة وأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، إن تجميد النساء للبويضات لعدم وجود الزوج المناسب جائز شرعًا، مشيرة إلى أن المرأة يأتي عليها أيام وينتهي العمر الافتراضي للإنجاب فإذا خافت البنت أن الزواج سيتأخر بها وأرادت أن تحفظ بويضاتها في معمل أو مكان آمن ومأمون جدًا إلى أن تتزوج وتسترد البويضات لا مانع وجائز شرعًا.

وأضافت «نصير»، خلال لقائها مع الإعلامية هند فرحات، في برنامج «يومين وبس»، المذاع على قناة «المحور»، أن حفظ البويضات للنساء إلى أن تتزوج بزوج مناسب لها من القضايا العلمية التي تحمي البنات من اليأس وعدم الخروج عن التقاليد الإسلامية، وفي نفس الوقت لا تحرمها من الأمومة عندما يأتي الزوج المناسب وتتزوج، وهذه خدمة العلم للإنسانية.

وأوضحت المفكرة وأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.

وأشارت إلى أن فكرة تجميد البويضات خوفًا من فوات فرصة الإنجاب جائزة شرعًا طالما ستتم وفقًا لمجموعة من الضوابط، وذلك تحسبًا للمستقبل قبل أن يفوت الآوان، وطالما لا تُستخدم استخدامًا بعيدًا عن شرع الله وفي إطار الميثاق الشرعي، مشيرة إلى أن بيع هذه البويضات غير مقبول وجريمة تُمثل خلطًا في الأنساب.