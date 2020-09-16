شكرا لقرائتكم خبر عن 65 فحصًا لمرشحين محتملين جدد في الإسكندرية.. والحصيلة ترتفع إلى 305 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية، توقيع الكشف الطبى على 65 مرشحا محتملاً من الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 بالإسكندرية اليوم الاربعاء، ليصل اجمالى عدد المتقدمين منذ فتح الباب وحتى الان إلى 305 مرشحين.
وقال المصدر إنه جرى توقيع الكشف الطبى على 17 شخصاً في اليوم الاول، و80 في اليوم الثاني و82 في اليوم الثالث و61 في اليوم الرابع، و٦٥ في اليوم الخامس وذلك وفقا لإجراءات وزارة الصحة والهيئة الوطنية للانتخابات.
وحددت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، 6 أماكن لتوقيع الكشف الطبى تتضمن مستشفيات ومعامل تحاليل، لإجراء الفحوصات الطبية للمتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب، وهى مستشفيات رأس التين العام، الجمهورية العام، العامرية العام، القباري العام، وشرق المدينة، علاوة على المجلس الطبى العام بالإسكندرية، بينما يتم عمل التحاليل الطبية بالمعامل الرئيسية لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة أبي الدرداء غرب المحافظة.
ويتم إجراء الكشف الطبي والتحاليل اللازمة لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، والتأكد أنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك وفقا لقرار وزيرة الصحة رقم 593 لسنة 2020.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر 65 فحصًا لمرشحين محتملين جدد في الإسكندرية.. والحصيلة ترتفع إلى 305 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.