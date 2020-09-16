شكرا لقرائتكم خبر عن 65 فحصًا لمرشحين محتملين جدد في الإسكندرية.. والحصيلة ترتفع إلى 305 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية، توقيع الكشف الطبى على 65 مرشحا محتملاً من الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 بالإسكندرية اليوم الاربعاء، ليصل اجمالى عدد المتقدمين منذ فتح الباب وحتى الان إلى 305 مرشحين.

وقال المصدر إنه جرى توقيع الكشف الطبى على 17 شخصاً في اليوم الاول، و80 في اليوم الثاني و82 في اليوم الثالث و61 في اليوم الرابع، و٦٥ في اليوم الخامس وذلك وفقا لإجراءات وزارة الصحة والهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، 6 أماكن لتوقيع الكشف الطبى تتضمن مستشفيات ومعامل تحاليل، لإجراء الفحوصات الطبية للمتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب، وهى مستشفيات رأس التين العام، الجمهورية العام، العامرية العام، القباري العام، وشرق المدينة، علاوة على المجلس الطبى العام بالإسكندرية، بينما يتم عمل التحاليل الطبية بالمعامل الرئيسية لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة أبي الدرداء غرب المحافظة.

ويتم إجراء الكشف الطبي والتحاليل اللازمة لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، والتأكد أنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك وفقا لقرار وزيرة الصحة رقم 593 لسنة 2020.