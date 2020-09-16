شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل خفير نظامي أثناء فض مشاجرة بين طالب ووالدته في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي خفير نظامي مصرعه في المنيا، متأثرا بطعنة في الصدر، أثناء فض مشاجرة بين طالب ووالدته.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العقيد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوة، بمقتل محمد. م. ع – 43 سنة، خفير نظامي، مقيم بقرية كفر عبدالخالق «أثناء راحة» متأثرا بطعنة في الصدر، أثناء فض مشاجرة بين «حسام. م. م- 18 سنة- طالب- مقيم بذات القرية»، ووالدته.

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، وكشف التقرير الأولي للدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة، إصابة المجني عليه بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليمني، ما تسبب في هبوط في التنفس وحاد بالدورة الدموية أدي إلى وفاته في الحال.

وجرى القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.