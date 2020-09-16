شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الإعلانات من كباري طريق «شبين - الكوم» قويسنا في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا، بقيام حملة من مجلس المدينة بإزالة الاعلانات والملصقات من على الكباري وإعادة ترميمها ودهانها بطريق قويسنا شبين الكوم وذلك بسبب مخالفتها وتشويهها للمنظر الحضاري والجمالي للمدينة. وقال النمر إن مجلس المدينة يضع خطة متكالمة لتطوير شكل المدينة الحضاري من رفع كفاءة الميادين وتزيينها وترميمها ونظافة الشوارع. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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