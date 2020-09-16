شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير: الزواج العرفي بمثابة تدليس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة آمنة نصير، المفكرة وأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، إنها لم تُكمل مشروع تجريم الزواج العرفي ليأسها من الناس، مشيرة إلى أنها تعرضت لهجوم قاس من الجميع على تجريم الزواج العرفي ومن كثير من وسائل الإعلام المكتوبة والمقروءة.

وأضافت «نصير»، خلال لقائها مع الإعلامية هند فرحات، في برنامج «يومين وبس»، المذاع على قناة «المحور»، أن أحد الإعلاميين أخبرها بأن الهجوم الشديد عليها لتجريم الزواج العرفي لأن هناك 50% من الصحفيين والإعلاميين والأغنياء في مصر متزوجون زواج عرفي، مشيرة إلى أن الزواج العرفي بمثابة تدليس.

وطالبت المفكرة وأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، المرأة بأن من يلجأ إلى الزواج العرفي يُدلس على الدولة بهدف الإبقاء على المعاش أو حضانة الأولاد أو لديه زوجة ويرفض إخبارها بالزواج العرفي.