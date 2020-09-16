وزير الخارجية الباكستاني يؤكد رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل وزير خارجية باكستان «شاه محمود قريشي»، اليوم السفير د. طارق دحروج سفير مصر لدى جمهورية باكستان الإسلامية، حيث تم استعراض سُبل تعزيز وتطوير العلاقات المصرية الباكستانية في كافة المجالات.
وقد أعرب وزير الخارجية الباكستاني خلال اللقاء عن تقديره لدور مصر البارز على الصعيدين الإسلامي والدولي، مؤكدًا على رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات.
بدوره، أطلع السفير المصري وزير خارجية باكستان على رؤية الدولة المصرية لحل الأزمات التي تعصف بالمنطقة، خاصة في ليبيا وسوريا وفلسطين ومنطقة شرق المتوسط، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات الأوضاع في عدد من الملفات والقضايا محل الاهتمام من البلدين.
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