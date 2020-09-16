إحداهما تبيع مخدرات .. «صحة المنوفية» تحرر محضرين ضد صيدليتين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح الدكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، بأنه في ضوء الاهتمام بضبط سوق الدواء داخل المحافظة قام فريق التفتيش الصيدلى بضبط صيدلية خاصة بشبين الكوم تقوم ببيع أدوية خاصة بالعمليات الجراحية باضعاف سعرها الجبري، وكذك صرفها بدون وصفة طبية. وتحرر محضر جنح بقسم شبين الكوم، ورفع الأمر للنيابة العامة، وكذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات تم ضبط صيدلية بمركز الشهداء تقوم بترويج الادوية المخدرة. وجرى القيام بمحاولة شراء ومداهمة المكان، وتحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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