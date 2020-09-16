محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن أسماء مرشحي الحزب لانتخابات البرلمان المقبل ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر".
وقال أبوشقة، في بيان، الأربعاء: لا صحة مطلقا لما يتردد من شائعات بأسماء قائمة الوفد في الائتلاف سواء بالنسبة للمرشحين فيها من الرجال أو المرأة وما يتردد من شائعات بأسماء محددة الهدف منها إثارة البلبلة والفتنة بما يهدد كيان الحزب.
ودعا رئيس الحزب، الوفديين إلى الالتزام كعادتهم بالحكمة وتغليب المصلحة العامة على أي مصالح شخصية ضيقة حفاظا على الوفد وتاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر "أبوشقة": ما تردد حول أسماء مرشحي الوفد ضمن القائمة الوطنية غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.