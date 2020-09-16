350 مليون جنيه لتطوير قطاع دمياط التابع لشمال الدلتا للكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وتلقى وزير الكهرباء تقريرا بشأن ما تم إنجازه من خطط ومشروعات استثمارية بقطاع دمياط إحدى القطاعات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ويبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع 11 هندسة شاملة 75 قرية بإجمالي مشتركين بالقطاع 765 ألفا منهم 520 ألف مشترك على مسبوق الدفع تم خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 350 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة على النحو التالي:

- استحداث 21 مقرا للشبكات بدءاً من 2/2019 بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم وتم تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضي وتروسيكلات لسهولة الانتقالات وتم توريد وحدات شحن متنقلة (hand held) للمقرات.

- إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط 56 لوحة حتى الأن.

- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط 933.28 كم حتى الأن.

- إجمالي طول شبكة الكابلات جهد متوسط 2322.48 كم حتى الأن.

- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض 2280.69 كم.

- إجمالي طول الكابلات جهد منخفض 2198.64 كم.

- إجمالي عدد المحولات 3473 محولا بإجمالي قدرة 1634.678 م.ف.أ.

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- إضافة 0.54 كم كابلات جهد متوسط، و0.60 كم كابلات جهد منخفض، و2 محول بقدرة 1.800 م.ف.أ خلال شهر يونيو 2020.

- بلغ إجمالي المنفذ من خطة الاستبدالات خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 مبلغ 16.498 مليون جنيه.

- بلغ إجمالي المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 مبلغ 80.841 مليون جنيه.

- أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء العملاء.

- لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة مع تم تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

- بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر يونيو 2020 حوالي 15 محضر بإجمالي قيمة تصل إلى حوالي 1.8 مليون جنيه بقطاع دمياط.

جدير بالذكر أن قطاع دمياط يضم هندسات كل: شمال دمياط، جنوب دمياط، الشعراء، عزبة البرج، دمياط الجديدة، فارسكور، الروضة، كفرسعد، كفر البطيخ، رأس البر، الزرقا.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.