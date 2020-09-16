بالصور.. مياه الصرف تغرق طريق الأوتوستراد.. وتعطل حركة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: تصوير- علاء أحمد: شهد طريق الأوتوستراد، منذ قليل، كثافات مرورية كبيرة وتعطل للحركة بشكل كلي للقادم بين الاتجاهين (المعادي - مدينة نصر) نتيجة كسر ماسورة مياه الصرف الصحي. ورصدت عدسة الخليج 365، حركة سير السيارات بطريق الأوتوستراد والتي شهدت حالة من التكدس المروري وخاصة من منطقة المعادي والمتجه إلى مدينة نصر.​

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