أمين عام البرلمان السابق: استقلت من مجلس الدولة لخوض الانتخابات المقبلة ضمن القائمة الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
صرح المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام السابق لمجلس النواب، بانه تم ترشيحه ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" عن محافظة الغربية، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال سعد، لمصراوي، اليوم الأربعاء: تقدمت باستقالتي من عملي بمجلس الدولة، وذلك لتقديم أوراق ترشحي للانتخابات ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" في محافظة الغربية.
وتضم القائمة الوطنية "من أجل مصر" مجموعة من الأحزاب السياسية على رأسها مستقبل وطن والوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي وغيرها، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
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