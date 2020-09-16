بالفيديو.. شلل مروري على الأوتوستراد بسبب كسر بماسورة صرف صحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تصوير - علاء أحمد: رصدت عدسة الخليج 365 حالة من الشلل المروري التي أصابت طريق الأوتوستراد بالاتجاهين لمدينة نصر والمعادي؛ بسبب كسر بماسورة صرف صحي عمومية. ودفعت محافظة القاهرة بالتنسيق مع رجال الحماية المدنية بسيارات لشفط المياه، فيما انتشرت الخدمات المرورية لسحب الكثافات، والعمل على تسيير حركة السيارات لحين معالجة الأمر. كانت غرفة العمليات تلقت بلاغًا من الخدمات المعنية بحدوث شلل تام أعلى طريق الأوتوستراد بسبب كسر بماسورة مياه صرف صحي عمومية.

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