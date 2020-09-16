بالصور| شلل مروري تام على الأوتوستراد بسبب كسر بماسورة صرف صحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تصوير- علاء أحمد: تكدست الحركة المرورية على طريق الأوتوستراد بالاتجاهين لمدينة نصر والمعادي؛ بسبب كسر بماسورة صرف صحي عمومية. Advertisements بالتنسيق مع رجال الحماية المدنية دفعت محافظة القاهرة بسيارات لشفط المياه، فيما انتشرت الخدمات المرورية لسحب الكثافات، والعمل على تسيير حركة السيارات لحين معالجة الأمر. كانت غرفة العمليات تلقت بلاغًا من الخدمات المعنية بحدوث شلل تام أعلى طريق الأوتوستراد بسبب كسر بماسورة مياه صرف صحي عمومية.

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