7 أكتوبر.. الحكم في طعون إلغاء رسوب طلاب ثانوية كفر الشيخ بقضية الغش الجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

حجزت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة فحص طعون، اليوم الأربعاء، طعون طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة بمدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، المطالبة بإصدار حكم لصالح الطلاب بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم العام الماضي، للحكم بجلسة 7 أكتوبر المقبل.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع بمجلس الدولة، قضت بوقت سابق في عدد من الدعاوى لصالح الطلاب، بإلغاءحكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.

وأيدت وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.