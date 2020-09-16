7 أكتوبر.. الحكم في طعون إلغاء رسوب طلاب ثانوية كفر الشيخ بقضية الغش الجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:
حجزت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة فحص طعون، اليوم الأربعاء، طعون طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة بمدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، المطالبة بإصدار حكم لصالح الطلاب بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم العام الماضي، للحكم بجلسة 7 أكتوبر المقبل.
وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع بمجلس الدولة، قضت بوقت سابق في عدد من الدعاوى لصالح الطلاب، بإلغاءحكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.
وأيدت وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.
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