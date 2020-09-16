مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": أقوال مثيرة لـ أحمد حسن وزينب أمام النيابة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": أقوال مثيرة لـ أحمد حسن وزينب أمام النيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

فتحت نيابة البساتين، التحقيق مع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بشأن فيديو المقلب الذي أقدمت عليه الأم تجاه ابنتها، حيث ظهرت فيه ووجها بطلي باللون الأسود مما دل على ترهيب وتخويف الطفلة وصراخها.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية عبر اليوتيوب، وحرر محضر بالواقعة.

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فر هاربًا فسقط قتيلا.. أنه صاحب شركة استيراد وتصدير، كانت حياته مثل حياة أي شاب في بداية حياته الزوجية، ولكن الخلاف الأساسي بينهما هو تعلق الزوجة بأهلها وإقامتها شبه الدائمة بمنزل والديها، ولم يتقبل الزوج ذلك، وزادت الخلافات التي كانت نهايتها ترك الزوجة لعش الزوجية، والإقامة في منزل والديها، ورفضت العودة إليه مرة أخرى.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بمباشرة التحقيقات في واقعة وفاة مريضة بـ(مستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد).

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بالمنوفية واقتياده كرهًا عنه وإجباره على توقيع 15 إيصال أمانة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سيدة وأحد الأشخاص لقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت.