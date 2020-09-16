مصر | ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي عاطل لحيازته علي مخدر الحشيش بمنطقة المعصرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعصرة يفيد بضبط عاطل، بحوزته مخدر الحشيش وزنت 150 جرام - مبلغ مالى ألف جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار به والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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جددت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس تشكيل عصابي 15 يوما متهمين بخطف طفل وطلب فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، وذلك لعلمهم بثراء والده بالهرم، حيث تبين أن 2 من المتهمين يعملون لدى أسرته كسائقين.

تلقي قسم شرطة الهرم، بلاغا من ربة منزل، 33 عاما، تفيد بغياب نجلها طالب، البالغ من العمر 13 عاما، مشيرا إلى أنها تلقت اتصال هاتفي من مجهول طلب خلاله مليون جنيه كفدية لإعادته، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، وبتكثيف الجهود تم تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل سائق، يبلغ من العمر 31 عاما، وشقيقته، 35 عاما، جزار، 35 عاما، مقيمين بدائرة قسم بولاق الدكرور، عامل، 25 عاما، شيف، 29 عاما، موظف 36 عاما، عامل 35 عاما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث أكد المتهمان الأول والثاني أنهم كانوا يعملوا لدى أسرة المجني عليه كسائقين وخلال تلك الفترة علموا بثراء والد الطفل المجني عليه لذلك اتفقوا مع باقي المتهمين وقرروا خطفه وطلب فدية مليون جنية مقابل إطلاق سراحه، ويوم الواقعة قام المتهم الثالث باستدراج المجني عليه من أمام العقار سكنه بزعم تسليمه متعلقات أرسلها والده له واصطحبه بسيارة ملاكي قيادة المتهم الرابع يستقلها بصحبته المتهمين الخامس والسادس واحتجزوه بمنزل المتهم الخامس وعقب ذلك قام المتهم السابع بالاتصال بوالدته ومساومتها على دفع الفدية لإطلاق سراحه، وبعد ذلك علم المتهمين بأن والد المجني عليه أبلغ للشرطة التي قامت بمطاردتهم مما جعلهم يطلقون سراح المجني عليه، ولكن تم تحديد مكانهم والقبض عليهم وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التحقيق.