مصر | تجديد حبس عاطل حول مسكنه لـ"مصنع استروكس" 15 يوما

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل حول مسكنه لـ"مصنع استروكس" 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطل، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المخدرات وتصنيعه لمخدر الاستروكس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل سقوط عاطل لاتجاره في الاستروكس وتصنيعه له داخل مسكنه، حيث اعترف المتهم انه لجأ إلى تصنيع المخدر، لسهولة تصنيعه، فقام بشراء كمية من الاستروكس، وإضافة بعض المكونات الأخرى عليها، من تبغ سجائر، ومواد كيماوية، ومبيدات حشرية، وخلطها بنسب معينة، للحصول على كمية كبيرة من المخدر.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه قام بتعبئة كمية معينة في الاكياس باستخدام الميزان الحساس، حتى يستطيع بيعها لذبائنه، وكان يتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول.

وكانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بتحويل مسكنه إلى مصنع لإنتاج الاستروكس فى إمبابة، وضبط بحوزته 18 كيلو من المخدر، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشادو، وتبغ السجائر، وأدوات تستخدم فى التصنيع، ومبلغ 96 ألف جنيه، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل في تصنيع مخدر الاستروكس، داخل مسكنه بإمبابة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 18 كيلو و100 جرام من مخدر الاستروكس، و5 كيلو و100 جرام من مخدر الشادو، و3 كيلو من تبغ السجائر، وجركن يحتوى على مادة "تنر"، وكمية من الأكياس الشفافة لتبعئة المواد المخدرة، بالإضافة إلى كوب وطبق بلاستيك كبيران الحجم، وقمع بلاستيك يستخدم لسحب المواد السائلة وسكبها على المواد المخدرة، وميزان حساس، ومبلغ 96 ألف جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات، لتصنيع الاستروكس، والإتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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تجديد حبس ديلر بولاق الدكرور 15 يوما لإتجاره في المخدرات

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عاطل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المخدرات، حيث ضبط بحوزته على كيلو ونصف استروكس، و٣٠٠ قرص مخدر ببولاق الدكرور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل سقوط عاطل لاتجاره في المخدرات، أنه لجأ لتلك التجارة لأنها مربحة ويحقق منها مكاسب.

وأدلى المتهم أمام النيابة، أنه كان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول ويلتقي بهم ويعطيهم المخدرات مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل ل ٣آلاف جنيه، فيما طلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الأستروكس، و300 قرص مخدر فى بولاق الدكرور، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، اتجار عاطل يدعى "ح.م" بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الأستروكس، بالإضافة إلى 300 قرص مخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.