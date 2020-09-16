أخبار مصر | بالمستندات.. النتيجة النهائية في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بالمستندات.. النتيجة النهائية في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمر صحفيا، للإعلان عن نتيجه جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بالقاعه الصغرى بمقر الهيئة.

وكان قد خاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى في 14 محافظة وهي الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح.

وجاء إعلان نتيجة انتخابات الشيوخ كالآتي: