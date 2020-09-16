أخبار مصر | صبحي يبحث مع رئيس اتحاد الهجن سُبل الارتقاء برياضة الهجن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صبحي يبحث مع رئيس اتحاد الهجن سُبل الارتقاء برياضة الهجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم الشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن وعدد من شيوخ القبائل العربية، لبحث سُبل الإرتقاء برياضة الهجن.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهدا ً في الوقوف بجانب الاتحاد المصري للهجن، مشيرًا إلى إهتمام الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برياضة الهجن وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية من استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية الخاصة برياضة الهجن.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن رياضة الهجن تعد رمزا وتاريخا كبيرا لقبائلنا العربية يهتم بها ويمارسها شباب قبائلها العربية بإهتمام بالغ.

من جانبه، وجه عيد حمدان الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للإتحاد المصري للهجن

حضر اللقاء أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، محمد الكردي مساعد الوزير، عبدالاول محمد عبدالرحيم معاون الوزير

