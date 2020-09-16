شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل صناعة البرمجيات».. ندوة بفرعية المهندسين في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين، ندوة بعنوان «مستقبل صناعة البرمجيات في مصر والدول العربية» الأربعاء 23 سبتمبر، بقاعة مؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبى.

يشارك في الندوة الدكتور يسري الجمل استاذ هندسة علوم الحاسب الآلى وكبير مستشارى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ووزير التربية والتعليم الأسبق، كما يعقبه حلقة نقاشية حول اللقاء.

وقال الدكتور حسن لطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن الندوة تتضمن عدة محاور منها التحديات التي تواجه صناعة البرمجيات في مصر والمنطقة العربية وكيفية مواجهتها.

واضاف أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة إلى بث الندوة اون لاين من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».