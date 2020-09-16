شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية طريق «جسر السيالة» عقب سقوط سيارة محملة بالرخام جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد محمد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، الأربعاء، حملة مكبرة لتسوية وتمهيد طريق جسر السيالة جراء سقوط سيارة محملة بالرخام.
شارك في الحملة النقيب صبري خزام، وكيل وحدة مرور إسنا، والنقيب عرفات على، والأمين عبدالحميد جمعة، والأمين على عبدالهادي، لتيسير حركة المرور بالشارع لحين الانتهاء من إصلاح الطريق.
واستكملت الحملة أعمالها بشارع جسر السيالة وأسفرت الحملة عن رفع الأتربة والمخلفات ورفع التراكمات على جانبي الطريق وأسفل البلدورات، بجانب تفريغ حاويات النظافة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والحملة الميكانيكية وقسم النظافة.
وشدد سليمان على قسم الإشغالات برفع جميع الإشغالات من الطريق، وإخلاء الأرصفة لتيسير حركة المرور ومنعاَ للتكدس وتحقيق السيولة المرورية بالشارع.
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