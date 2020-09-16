شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: نقل حاله إنسانية لدار رعاية ضمن «إيواء المشردين بالشوارع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ على إستمرا حملة (إيواء المشردين بالشوارع في مؤسسات إجتماعيه) حفاظا على كرامتهم وإنسانيتهم وتوفير أوجه الرعايه الصحيه والإجتماعيه لهم بالتعاون مع المؤسسات الحكوميه المعنيه، واضاف المحافظ أنه وجه هيام الطباخ، معاون المحافظ بنقل إ.ع.ي. البالغ من العمر 72 سنه وكان يتخذ من شوارع مدينة دسوق مأوي له منذ 6 شهور وتم نقله لمؤسسة دار البسمه بالشرقيه لرعاية المشردين.

وكان المحافظ قد قرر نقل الحالات الإنسانيه التي تأويها الشوارع منذ عدة سنوات بمحافظة كفرالشيخ لدار الإيواء وتقديم كافة الخدمات الطبيه والمعيشيه والإجتماعيه لهم، وكلف هيام الطباخ، معاون المحافظ ببحث كل الحالات ووضعهم في المؤسسات الإجتماعيه حسب نوعية كل حاله على حده.

كما وجه المحافظ بسرعة بحث ونقل كل الحالات لتخلو الشوارع من هذه الحالات بالتعاون بين المحافظه ووزارة التضامن الإجتماعيه ووحدة التدخل السريع بالمحافظه، ومديرية التضامن بكفرالشيخ، مؤكدا أنه فوجيء بأن هناك حالات لها 5سنوات و4سنوات، تتخذ الشارع أو الاراضي الزراعيه مأوي لهم فكلف هيام الطباخ، معاون المحافظ بسرعة بحث كل الحالات ونقلها لمؤسسات الإيواء التي تستوعبها حسب حالتها الصحية.