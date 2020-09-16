شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يسلّم مساعدات مالية لأسر ضحايا حادثي إنفجار أسطوانة غاز بقرية شنوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية لأسر ضحايا حادثي إنفجار أنبوبة بوتجاز بقرية شنوان وكفر شنوان بواقع 25 ألف جنيه لكل أسرة، جاء ذلك خلال إجتماعه بقاعة الإجتماعات بالديوان العام وبحضور الاستاذ إمام فوزي مدير مديرية التضامن الإجتماعي، ومدير إدارة الضمان والإغاثة بالمديرية وعدد من ممثلي الجمعيات الداعمة.

حيث قدم المحافظ واجب العزاء لأسر الضحايا معرباً عن خالص حزنه وتعازيه لأسر المتوفين داعياً المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكداً على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تعاون مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولي بالرعاية .

وقد أفاد إمام فوزي مدير مديرية التضامن الإجتماعي أنه تم صرف ما يقرب من 2 مليون و829 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولي بالرعاية خلال العام الحالي، حيث تم صرف مساعدات من ( بند الإغاثة ) خلال العام المالي الحالي بمبلغ مليون و158 ألف جنيه بالاضافة إلى صرف مبلغ مليون و671 ألف جنيه مساعدات إنسانية من مؤسسة التكافل الإجتماعي للأسر الأولي بالرعاية.

وأضاف «فوزي» إلى أنه تم إستقبال عدد 12 طفل من أحد المراكز التابعة لوزراة الصحة وإلحاقهم بالحضانات الإيوائية، بالإضافة إلى الإنتهاء من إعادة توزيع 17 طفل ممن تجاوزوا سن الحضانة الإيوائية وتم إيداعهم بأحد مؤسسات الرعاية، مضيفاً إلى أنه تم البدء في تطبيق برنامج «مودة» وهو برنامج توعوي يهدف إلى الحد من إرتفاع معدلات الطلاق ويستهدف الشباب وطلبة الجامعات والمجندين ومكلفي الخدمة العامة بالاضافة إلى المترددون على مكاتب تسوية المنازعات وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

الجدير بالذكر أنه قد وقع حادث إنهيار منزل لأحد المواطنين بقرية شنوان نتيجة إنفجار أسطوانة غاز وإنفجار آخر بقرية كفر شنوان ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين وقد قرر محافظ المنوفية بصرف 25 ألف جنيه لكل متوفي وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي .

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