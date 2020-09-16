شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل بئرين بوديان الصهو والرويكنة بأبوزنيمة لخدمة أهالي التجمعات البدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولت محافظة جنوب سيناء حفر بئري «الصهو» و«الرويكنة» التابعين لمدينة أبوزنيمة وتشغيلها اليوم مع تزويد البئرين بطلمبات غاطسة، ووحدة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بمشاركة المجتمع المدني والجهود الذاتية للمحافظة.

وبحسب بيان، الأربعاء، يأتي ذلك بناء على تعليمات من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء من اجل تلبية مطالب اهالي المحافظة وخاصة التجعات البدوية البعيدة والوديان وتحقيقاً لمطالب الأهالي بتلك المناطق.

يشار إلى أن البئرين يخدموا أكثر من 150 أسرة بدوية ويبعد البئرين عن مدينة أبوزنيمة مسافة من 80 إلى 100 كم داخل الوديان الجبلية.

وكان وعد اللواء اللواء خالد فودة بحفر الآبار وتشغيلها بالطاقة الشمسية في الوديان الموجودة في عمق الجبال من أجل توفير مياه لسكان تلك الوديان.

وعمّت الفرحة سكان وديان «الصهو» و«الرويكنة» لتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية وكذلك الكهرباء للتجمعات البدوية.

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