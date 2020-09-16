شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لـ88 مرشحًا محتملا لانتخابات النواب في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت المستشفيات المخصصة لإجراء الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لانتخابات النواب بالأقصر 88 مرشحًا من المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات لمجلس النواب بالأقصر.

وأعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، في بيان، الأربعاء، أنه يجري الكشف بمستشفيات الأقصر الدولي وأرمنت التخصصي، والمجالس الطبية بالأقصر، تحت إشراف المجالس الطبيه المتخصصة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المستشفيات تقوم بتوقيع الكشف الطبي حسب المواعيد التي يخصصها الموقع المخصص لتحديد المواعيد لجميع المرشحين المحتملين ووفق الإجراءات المحددة بسداد الرسوم، وتسليم خطاب موجه للجنة الانتخابات بإجراء الكشف الطبي.