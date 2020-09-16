شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لـ88 مرشحًا محتملا لانتخابات النواب في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت المستشفيات المخصصة لإجراء الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لانتخابات النواب بالأقصر 88 مرشحًا من المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات لمجلس النواب بالأقصر.
وأعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، في بيان، الأربعاء، أنه يجري الكشف بمستشفيات الأقصر الدولي وأرمنت التخصصي، والمجالس الطبية بالأقصر، تحت إشراف المجالس الطبيه المتخصصة.
وأوضح وكيل الوزارة، أن المستشفيات تقوم بتوقيع الكشف الطبي حسب المواعيد التي يخصصها الموقع المخصص لتحديد المواعيد لجميع المرشحين المحتملين ووفق الإجراءات المحددة بسداد الرسوم، وتسليم خطاب موجه للجنة الانتخابات بإجراء الكشف الطبي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر فحص طبي لـ88 مرشحًا محتملا لانتخابات النواب في الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.