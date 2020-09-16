شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 54 مخالفة تموينية بالمنيا خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت مديرية التموين بالمنيا، 54 مخالفة متنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

قال محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، ان الحملات اسفرت عن تحرير 54 مخالفة، منها 35 مخالفة، للمخابز البلدية، جاءت ما بين 34 مخالفة لنقص الوزن ومخالفة آخرى لمخبز، و19 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات- وبيع بدون ترخيص- وبيع منتجات مجهولة المصدر- عدم وجود شهادات صحية -تجار تموينين -قضايا تموينية أخرى متنوعة).