شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحلة استغرقت 13 ساعة .. القطار الروسي الجديد يصل أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد رحلة استغرقت أكثر من 13 ساعة، وصل القطار الروسي الجديد رقم 1008 درجة ثالثة بنظام التهوية الديناميكية، إلى محطة أسوان.

وأوضح بيان، الأربعاء، أن ذلك يأتي في أول تشغيل للسكة الحديد للعربات الروسية الجديدة.

وبلغ سعر التذكرة 85 جنيها حتى أسوان، ومن المخطط وفقًا لجدول التشغيل أن تكون الرحلة الثانية للقطار الجديد في السابعة مساءً.

وكشف جدول التشغيل أن القطار يتوقف في 20 محطة، بما فيها محطة القيام.

وقال مصدر بالسكة الحديد إن سبب طول مدة الرحلة يعود إلى أعمال تجديدات السكة التي تتم من القاهرة حتى نجع حمادي.

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