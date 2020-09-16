شكرا لقرائتكم خبر عن «عربية البرلمان» تشيد بتبادل الخبرات «المصرية السودانية» في أنظمة النقل الجوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بالتعاون بين القاهرة والخرطوم في مجال أنظمة النقل الدولى وتبادل الخبرات بين البلدين مؤكدا أهمية القضايا التي ناقشها الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني في المكالمة الهاتفية مع المهندس هاشم بن عوف، وزير الدولة للبنية التحتية والنقل السوداني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال النقل الجوي.

وأكد «أباظة» في بيان أصدره اليوم، الأربعاء، أهمية تأكيد الوزيرين على عمق العلاقات المصرية السودانية في مختلف المجالات وخاصة الطيران المدني .

وأشار إلى أن تبادل الخبرات بين البلدين في مجال التدريب والصيانة والبنية التحتية للمطارات وأنظمة الملاحة والشحن الجوي، أوصل إلى عقد لقاء مرتقب بين الوفد المصري والسوداني لتفعيل هذا الاتفاق.