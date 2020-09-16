شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أعمال التشجير والتخطيط المرورى بمحور إسكان الشباب بمدينة الشروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة الشروق، جانبا من أعمال زراعة الأشجار ورفع كفاءة التخطيط المرورى الجارية بمحور إسكان الشباب، فى ضوء فى خطة الجهاز لصيانة المحاور بمدينة الشروق.

وقال جهاز مدينة الشروق، انه تم الإنتهاء من زراعة الجزيرة الوسطى حيث تم إستكمال زراعة الأحواض والتى تبدأ من مركز المدينه (1) بالقطاع الغربى حتى مفارق إسكان الشباب بالقطاع الشرقى وذلك بزراعة أشجار الزينة (فيكس بنجامينا) دائمة الخضرة.

وأشار الجهاز إلى أنه تم الإنتهاء من التخطيط المرورى بالقطاع الثانى من الطريق من ميدان د. مجدى يعقوب حتى مفارق إسكان الشباب بإجمالى ثلاث حارات بكل إتجاه مع صيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية والدهان التحذيرى لمطبات التهدئة وذلك لتحقيق السلامة المرورية بمدينة الشروق.