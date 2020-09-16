شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بيروت يلتقي بري والسفير السعودي لإيجاد مخرج للأزمة الحالية في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد السفير الدكتور ياسر علوي سفير مصر في لبنان اليوم عدد من اللقاءات المكثفة مع مسؤولين لبنانيين .
والتقي السفير ياسر علوي مع الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، واللواء عماد عثمان المدير العام لقوى الأمن الداخلي، والسفير وليد البخاري سفير المملكة العربية السعودية، وذلك في اطار مناقشة اخر التطورات والسعي لايجاد مخارج من الأزمة الحالية.
كان سفير مصر في لبنان أكد في مقابلة مع موقع «مصدر دبلوماسي» أن أزمة لبنان في أخطر مراحلها وبعد انفجار المرفأ الوضع لا يحتمل حلولا ترقيعية.
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الوضع في مصر
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اصابات
101,177
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تعافي
84,969
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وفيات
5,661
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