شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القناة تواصل أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن فرق الصيانة الفنية والشبكات تواصل أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى.

أضاف أن الفرق الفنية بقطاع الإسماعيلية انتهت من أعمال التطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحى بالعديد من المناطق منها ميدان المنصورة ومنطقة البلابسة.

وفى قطاع بورسعيد تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية بالمحافظة منها منطقة الكويت بحي العرب ومنطقة الحريه بحي المناخ.

وفى قطاع السويس تم الانتهاء من تطهير مناطق مساكن النور بحى عتاقة ومساكن البحر الأحمر وتعاونيات الدلتا بحى فيصل.

وأضاف عصمت، أن أعمال الملس والتطهير للشبكات تتم طبقا لخطة التطهير الدورية التي تقوم الشركة بتنفيذها بنطاق محافظات القناة وناشد المواطنين بحسن التعامل مع منظومة الصرف الصحى تجنبا لحدوث انسدادات الشبكات نتيجة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين حفاظا على المرافق العامة للدولة والصحة العامة للمواطنين، مؤكدا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء عن طريق الخط الساخن ١٢٥.