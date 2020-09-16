شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2020 .. تعرف على الأقسام التعليمية في الجامعات التكنولوجية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعات تكنولوجية جديدة، وهى جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة وبني سويف والدلتا، وتم الاتفاق بين جامعة بني سويف التكنولوجية مع الجانب الكوري على انشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ويوجد بالكلية 3 أقسام، وهى قسم الصناعات التكنولوجية Industrial Technology وقسم تكنولوجيا المعلومات Information Technology وقسم تكنولوجيا الطاقة Energy Technology، وتضم هذه الأقسام 4 برامج وهم برنامج الميكاترونكس Mechatronics وبرنامج تكنولوجيا المعلومات ICT و برنامج الأوتوترونكس Autotronics وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة Renewable Energy .

النسبة المئوية للقبول في الجامعات التكنولوجية

تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة ٨٠٪ من إجمالي عدد المقبولين، لجميع المتقدمين اختبارات قبول.

اختبارات القبول في الجامعات التكنولوجية

تتضمن الجامعات التكنولوجية اختبارات للقبول لجميع المتقدمين، تتكون من 3 أجزاء، لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وقياس مهارات الحاسب الآلي، واختبار المعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويتكون من 50 سؤالاً اختيارًا من بين متعدد، ويُشترط الحصول على نسبة ٦٠٪ من الدرجة النهائية.

مدة الدراسة فى الجامعات التكنولوجية

تبلغ مدة الدراسة بالجامعات التكنولوجية 4 سنوات، ويحصل الطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، ويمكنه الخروج لسوق العمل، أو استكمال عامين آخرين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2020

تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية "التنسيق" بالضغط علي الرابط التالي .. اضغط هنــــــا

تحديد خدمة تنسيق الشهادات الفنية.

كتابة البيانات المطلوبة والاسم.

الانتقال إلى قائمة تسجيل الجامعات والكليات لتحديد رغبة الطالب.

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التأكد من صحة جميع البيانات المكتوبة.

الضغط على كلمة “تسجيل”.

خطوات الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية

يتم الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية من خلال بوابة الحكومة المصرية.

الضغط على دليل القبول بالمعاهد والكليات.

اختيار الطالبة المحافظة.

اختيار اسم الكلية أو المعهد.